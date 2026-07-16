El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% en las primeras horas y aumentando gradualmente hasta un 87% en la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 35 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo velocidades moderadas que rondarán entre 19 y 42 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde.
No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.
Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes o simplemente relajarse en un parque. Se recomienda llevar protección solar, ya que la exposición al sol será intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Asimismo, es aconsejable mantenerse hidratado para contrarrestar el calor.
En resumen, Lepe disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. Es una oportunidad perfecta para aprovechar el verano y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.
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