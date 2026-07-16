Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios forestalesOrlando Pirates-Córdoba CFPuerta CórdobaBellido 2027Festival de la GuitarraVirus del NiloArquitectos CórdobaOcio en CórdobaCórdoba CFJuan GutiérrezPróxima pandemiaGuía de verano CÓRDOBACandidato PSOE
instagramlinkedin

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% en las primeras horas y aumentando gradualmente hasta un 87% en la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 35 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo velocidades moderadas que rondarán entre 19 y 42 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes o simplemente relajarse en un parque. Se recomienda llevar protección solar, ya que la exposición al sol será intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Asimismo, es aconsejable mantenerse hidratado para contrarrestar el calor.

En resumen, Lepe disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. Es una oportunidad perfecta para aprovechar el verano y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
  3. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  4. Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
  5. Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
  6. El Córdoba CF vuelve a liderar el mercado de fichajes de la Liga Hypermotion
  7. La histórica victoria ante Francia: Córdoba celebra con pasión el pase de España a la gran final
  8. Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones

El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba aclarar el coste de la pantalla gigante para la final del Mundial

El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba aclarar el coste de la pantalla gigante para la final del Mundial

Consulta aquí las segundas notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba

Consulta aquí las segundas notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba

El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque

El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Coca, con tajadas señaladas, de pipa manzana, Andregüelas... Montalbán busca proteger sus melones

Coca, con tajadas señaladas, de pipa manzana, Andregüelas... Montalbán busca proteger sus melones

¿Qué pasará ahora con Puigdemont? ¿Cuándo volverá? Los escenarios que se abren tras el aval del TJUE a la ley de amnistía

¿Qué pasará ahora con Puigdemont? ¿Cuándo volverá? Los escenarios que se abren tras el aval del TJUE a la ley de amnistía

Con 40.000 euros ahorrados ya no puedes comprarte un piso en Córdoba: esto es lo que necesitas para dar una entrada

Con 40.000 euros ahorrados ya no puedes comprarte un piso en Córdoba: esto es lo que necesitas para dar una entrada
Tracking Pixel Contents