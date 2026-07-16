El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 36 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos de 25% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el día avance, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con 36 grados. Posteriormente, comenzarán a descender gradualmente, llegando a 29 grados hacia la tarde-noche. La puesta de sol se producirá a las 21:43 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso. Usar protector solar, ropa ligera y mantenerse bien hidratado son recomendaciones clave para disfrutar de este espléndido día en Lebrija.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.