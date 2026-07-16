El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo permanecerá sin nubes significativas, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan aprovechar el verano.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 29 grados durante la jornada, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que bajarán a 27 grados y posteriormente a 25 grados en la noche. Este descenso será bienvenido, ya que permitirá disfrutar de una velada más fresca y cómoda.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad se sitúe en un 46% durante las horas más cálidas, aumentando gradualmente hasta un 61% en la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante el día, pero la brisa nocturna ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el horizonte. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 19 km/h durante la tarde, lo que proporcionará una brisa refrescante. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, con ráfagas que alcanzarán hasta 14 km/h en la tarde y 9 km/h en la noche. Esta brisa ayudará a aliviar el calor, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol, brisa y temperaturas agradables promete un día perfecto para actividades familiares, paseos y eventos al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.