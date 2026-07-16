El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando con una tendencia de descenso gradual hasta alcanzar los 25 grados a las 08:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas sigan cayendo, alcanzando los 24 grados a las 07:00 y subiendo nuevamente a 25 grados a las 08:00. Durante el resto del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 37 grados entre las 14:00 y las 18:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, típico del verano andaluz. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 43% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h durante la mañana, aumentando a 10-11 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 31 grados a las 23:00, manteniendo el cielo despejado y permitiendo disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso a las 21:36, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Jaén, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.