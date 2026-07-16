El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 34 grados , especialmente durante las horas centrales del día, lo que sugiere que será recomendable tomar precauciones para evitar golpes de calor. La mínima se espera en torno a los 31 grados, por lo que las noches seguirán siendo cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 16% por la mañana y aumentando ligeramente a un 23% hacia la noche. Esto indica que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes deban realizar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el noroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 16 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que podría contribuir a una ligera brisa refrescante.

El orto se producirá a las 07:04, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 21:37, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas altas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvias. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.