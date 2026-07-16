El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa comenzará en un 77% al amanecer, disminuyendo gradualmente a lo largo del día hasta situarse en torno al 24% por la tarde. Esta caída en la humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es importante tener en cuenta que las ráfagas fuertes podrían afectar a actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean disfrutar de la playa o realizar excursiones en la naturaleza. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27°C al caer el sol, que se producirá a las 21:48. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá observar un cielo estrellado, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la playa, paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.