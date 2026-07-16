El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas en la noche. Esta situación es ideal para quienes planean pasar tiempo en la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

En cuanto a las temperaturas, se espera que el termómetro alcance un máximo de 27 grados durante la tarde, descendiendo a 25 grados por la noche. Estas temperaturas son típicas de la temporada estival en la región, ofreciendo un tiempo cálido pero soportable, especialmente con la brisa marina que suele refrescar el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 53% en las horas más cálidas del día y aumentando ligeramente a un 61% por la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias sin mayores inconvenientes.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en el horizonte. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para los agricultores y aquellos que dependen del buen tiempo para sus actividades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h. Esta brisa será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un toque refrescante que hará más llevadero el calor del verano.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar protección solar, ya que la exposición directa al sol puede ser intensa. Además, es aconsejable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor. La puesta de sol se anticipa para las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder, con un cielo que podría teñirse de colores cálidos al caer la tarde.

En resumen, Huelva disfrutará de un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.