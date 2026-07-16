El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y aumentando hasta un 82% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, situándose en un 36% hacia las 21:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Dos Hermanas tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de un día en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:15 y el ocaso será a las 21:43, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas elevadas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.