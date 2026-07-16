El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Dos Hermanas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados durante el día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 28 grados . Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del sol se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 43% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Por lo tanto, es aconsejable usar ropa ligera y cómoda para sobrellevar el calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se espera que la racha máxima alcance los 32 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Los habitantes deben estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente si se encuentran en espacios al aire libre.

El orto se producirá a las 07:14, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:44, lo que permitirá que los atardeceres sean prolongados y espectaculares, ideales para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que puede ofrecer un poco de frescura. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.