Hoy, 16 de julio de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con una ausencia total de precipitaciones. Esto significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 21 grados a las 6 de la mañana, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura puede resultar incómoda. Se aconseja el uso de ropa ligera, protección solar y mantenerse hidratado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo hasta un 27% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar un ambiente caluroso y seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían afectar a estructuras ligeras o a quienes se encuentren en actividades al aire libre.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Coria del Río, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.