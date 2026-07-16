Hoy, 15 de julio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la región. La ausencia de lluvia, combinada con un cielo despejado, promete un ambiente agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 29 grados en la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas nocturnas se mantendrán en un nivel cómodo, permitiendo disfrutar de las actividades vespertinas sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilarán entre el 38% y el 47% a lo largo del día, la atmósfera se sentirá relativamente seca, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 19 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar la sensación térmica. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles agradables, lo que permitirá disfrutar de un ambiente confortable.

El orto se producirá a las 07:15, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está programado para las 21:44, lo que significa que los días son largos y luminosos, ideales para disfrutar de actividades al aire libre hasta bien entrada la noche.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave, los habitantes pueden aprovechar al máximo lo que ofrece este espléndido día. Se recomienda usar protector solar y mantenerse hidratado para disfrutar de todas las actividades que la jornada tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.