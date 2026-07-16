El día de hoy, 16 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Écija, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:11. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán similares, con un predominio de cielos despejados y temperaturas que irán en descenso desde los 28 grados a las 24 grados en las primeras horas.

La temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, con un pronóstico de hasta 39 grados alrededor de las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y descendiendo a un 17% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 17 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar ráfagas que afecten a objetos ligeros en el exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 21:00, justo antes del ocaso a las 21:41. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre bajo un cielo estrellado.

En resumen, hoy en Écija se anticipa un día caluroso y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para disfrutar de este día veraniego.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.