El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãcija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de julio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 35 grados durante la jornada. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se sitúa en un 19% en las primeras horas de la mañana y aumenta ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 45% hacia la tarde.
La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la predicción, ya que se espera que no haya lluvias en todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Écija disfruten de un día soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 17 km/h, aumentando en algunas rachas hasta 24 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar una sensación de mayor frescura en las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida.
La salida del sol está programada para las 07:10, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se producirá a las 21:41, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de actividades familiares o paseos por la ciudad, aprovechando las agradables temperaturas de la tarde.
En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados y temperaturas cálidas. Sin embargo, es fundamental que los ciudadanos tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y mantenerse hidratados. Con un tiempo tan favorable, se espera que muchos aprovechen la jornada para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.
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