El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00.

La tendencia de la temperatura se mantendrá relativamente estable durante la mañana, con mínimas de 22 grados a las 05:00 y 21 grados entre las 06:00 y las 08:00. A partir de las 09:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 36 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 49% a las 00:00 y descenderá hasta un 20% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

El ocaso se producirá a las 21:44, marcando el final de un día que promete ser caluroso y soleado. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando al máximo las horas de luz y el buen tiempo que ofrece Castilleja de la Cuesta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.