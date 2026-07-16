El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

Castilleja de la Cuesta se prepara para un día de verano caracterizado por un tiempo despejado y cálido. Según las predicciones meteorológicas para hoy, 15 de julio de 2026, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera durante todo el día. Este tipo de condiciones es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 30 grados en la noche. Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 42% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Por lo tanto, es aconsejable usar ropa ligera y cómoda para sobrellevar el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 22 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en medio del calor. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más pronunciada.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar del buen tiempo.

En resumen, Castilleja de la Cuesta vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 31 grados y cielos despejados, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día de verano. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y disfrutar de la brisa que el viento del oeste proporcionará a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.