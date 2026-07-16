El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 48%, aumentando hasta un 87% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 43% hacia el final de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico, especialmente entre las 14:00 y las 16:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 24 y 35 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A partir de las 16:00, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades que rondarán los 18 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden disfrutar de un día completamente seco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 07:20 y el ocaso será a las 21:48, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.