El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

Hoy, 15 de julio de 2026, Cartaya se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con condiciones meteorológicas que invitan a salir y disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas agradables a lo largo del día.

La temperatura máxima se espera que llegue a los 28 grados , lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea en la playa, en parques o en cualquier rincón de la localidad. A medida que avance la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo, con mínimas alrededor de los 26 grados. Es un día perfecto para disfrutar de un picnic o una caminata por la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 54% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea agradable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 15 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas. A lo largo del día, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, lo que ayudará a mitigar el calor y hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos familiares.

El amanecer se producirá a las 07:19, ofreciendo un espectáculo visual para los madrugadores, mientras que el ocaso se espera para las 21:49, brindando la oportunidad de disfrutar de una hermosa puesta de sol al final del día.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día que invita a salir, explorar y disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.