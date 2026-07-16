El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 28 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 36 grados en las horas pico de la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Carmona se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé una brisa suave de 15 km/h, aumentando a 23 km/h en la tarde. Esta ráfaga de viento proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipan ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se pronostica un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es excelente para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

El amanecer se producirá a las 07:13 horas y el ocaso será a las 21:43 horas, brindando largas horas de luz solar para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Carmona se presenta como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y vientos moderados que ofrecerán un respiro del calor. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.