El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles agradables.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33 grados alrededor del mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más alta. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de Carmona que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y usar protector solar, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Con niveles que rondan el 32% en las primeras horas y aumentando ligeramente a 40% en la tarde, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio en comparación con días más húmedos. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, ya que el calor puede ser intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h. Este viento puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la brisa sin que resulte incómoda.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, picnics o cualquier evento que se desee realizar en el exterior.

El orto se producirá a las 07:12, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera para las 21:43, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.