El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% por la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos provenientes del sur, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor. La velocidad del viento oscilará entre 8 y 19 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en los momentos más calurosos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes de Camas podrán disfrutar de un día perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 29 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo de hoy en Camas será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y una brisa ligera que proporcionará algo de alivio. Es un día ideal para disfrutar al aire libre, así que no olviden hidratarse adecuadamente y protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.