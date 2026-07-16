El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus jornadas sin preocuparse por la lluvia. La ausencia de nubes y la claridad del cielo contribuirán a que las temperaturas se mantengan en niveles cálidos a lo largo del día.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un máximo de 32 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 30 grados en las horas posteriores. Para la noche, se prevé una temperatura más fresca de 28 grados , lo que permitirá un alivio del calor diurno.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 36% en las horas más cálidas del día, aumentando ligeramente a un 41% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante el día, pero la caída de la temperatura por la noche ofrecerá un respiro agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos provenientes del oeste con una velocidad de 20 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de hasta 15 km/h en la tarde y 8 km/h en la noche. Esta brisa suave será un complemento perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la playa.

El orto se producirá a las 07:14, lo que permitirá a los madrugadores disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. No hay indicios de lluvia, lo que permite a los residentes aprovechar al máximo las horas de luz y calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.