El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 40% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que varían desde los 28 grados por la mañana hasta un máximo de 36 grados por la tarde. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento moderado contribuirán a un día agradable, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.