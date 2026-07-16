El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 33 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 31 grados , y continuará bajando a 29 grados por la noche, lo que ofrecerá un alivio tras el calor diurno.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a un 24% por la tarde, y alcanzando un 28% durante la noche. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más tolerable, aunque el calor seguirá siendo notable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 9 km/h durante la mañana, aumentando a 14 km/h por la tarde. Este viento puede proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas. Hacia la tarde y la noche, la dirección del viento cambiará, soplando desde el sur a una velocidad de 2 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

El orto se producirá a las 07:08, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:38, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y vientos moderados, lo que promete un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.