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El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

Hoy, 16 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 24 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura toque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia el final del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a un 35% en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando un 58% a última hora. Este cambio en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante el día, así que es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 19 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 15:00 horas, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias a lo largo del día. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.

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