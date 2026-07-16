El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

Hoy, 15 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día de clima mayormente despejado y cálido. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando las temperaturas a niveles agradables. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados durante la tarde, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la humedad se mantenga en torno al 45% en las horas más cálidas, aumentando ligeramente hacia la tarde y la noche, alcanzando un 60% al caer el sol. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con una velocidad de 21 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento podría disminuir, pero se mantendrá en un rango cómodo. No se esperan rachas fuertes, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el viento.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean pasar tiempo en parques, jardines o en la piscina. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que es favorable para quienes tienen actividades programadas en exteriores.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:43, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo una noche cálida y agradable. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 25 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.