El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% y aumentando gradualmente hasta un 36% hacia el final del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los cordobeses mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener precaución ante posibles ráfagas repentinas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de la ciudad o visitas a parques y espacios recreativos.

La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 30 grados, y el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40. La visibilidad será excelente, lo que hará que las actividades nocturnas sean placenteras.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.