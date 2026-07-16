El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes significativas, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. La temperatura alcanzará un máximo de 34 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para refrescarse en alguna piscina o disfrutar de un paseo por los parques.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura comience a descender, llegando a los 30 grados por la tarde-noche. La humedad relativa también se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 30% al caer la noche. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 19 km/h durante las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h. Esto puede ser un factor positivo para quienes planean actividades al aire libre, ya que el viento ayudará a mitigar la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que desean disfrutar de la belleza natural de Córdoba sin preocuparse por el tiempo adverso. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo estará seco, lo que puede ser un factor a considerar para quienes planean actividades en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se caracteriza por un cielo despejado, altas temperaturas y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la ciudad, ya sea explorando sus calles, visitando sus monumentos o simplemente relajándose en un espacio al aire libre. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que las temperaturas pueden ser bastante elevadas durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.