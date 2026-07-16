El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 22 km/h. Durante la tarde, se registrarán rachas más fuertes, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a estas ráfagas, ya que podrían afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros en el exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche sea más cálida y cómoda para aquellos que deseen salir a disfrutar del ambiente nocturno.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.