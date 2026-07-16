El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 31 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando ligeramente a un 43% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Bormujos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 17 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:15, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar al máximo el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.