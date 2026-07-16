El día de hoy, 16 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro seguirá descendiendo hasta llegar a los 23 grados a las 05:00 y 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 07:00 y subiendo rápidamente a 22 grados a las 08:00. Durante la mañana, se prevé que las temperaturas sigan aumentando, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y los 27 grados a las 11:00.

El calor se intensificará a medida que se acerque la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 29 grados a las 12:00 y 31 grados a la 13:00. La máxima del día se espera que llegue a los 36 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Úbeda tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 62% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 19% a las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que será un día ideal para actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Úbeda se presenta como un lugar perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.