El día de hoy, 15 de julio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. La salida del sol se registrará a las 07:02, marcando el inicio de un día que se anticipa cálido.

A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 33 grados . Esta temperatura, aunque elevada, será acompañada por una brisa suave que ayudará a mitigar la sensación de calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Úbeda tomen precauciones, como el uso de protector solar y la hidratación constante, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 15% por la mañana y aumentando ligeramente a un 22% hacia el final de la tarde. Esta combinación de baja humedad y altas temperaturas puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja buscar sombra y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 21 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa, aunque moderada, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas de viento serán más suaves por la tarde, con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean realizar excursiones, paseos o simplemente disfrutar de un día en los parques y plazas de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa ligera, los habitantes y visitantes tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.