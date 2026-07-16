El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 30 y 38 grados . A primera hora de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 30 grados, descendiendo ligeramente a 29 grados en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 36 grados a media tarde y llegando a un máximo de 38 grados hacia las 17:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 64% en las horas más frescas de la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Bailén disfrutará de un día caluroso y despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor. Con temperaturas elevadas y un cielo despejado, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.