El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 21:00 horas, con un registro previsto de 34 grados , lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 33 grados por la tarde y bajando a 31 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar de la velada. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 22% al caer la noche. Esto significa que, a pesar del calor, la sensación térmica no será tan agobiante, lo que permitirá disfrutar del aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 8 y 16 km/h. Durante las horas más cálidas, se registrará una racha máxima de 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planean actividades al aire libre, como picnics o deportes.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en familia.

Los amaneceres y atardeceres en Bailén son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El orto se producirá a las 07:04, ofreciendo un inicio de jornada radiante, mientras que el ocaso se espera para las 21:37, brindando una hermosa vista del sol ocultándose en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día para salir, explorar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.