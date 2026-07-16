El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con un predominio de cielos despejados que se extenderá hasta la noche.

Las temperaturas serán cálidas, comenzando en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada. Se espera que a las 14:00 horas, el termómetro alcance su punto máximo, con temperaturas que podrían llegar a los 34 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 31 grados hacia las 22:00 horas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 25% por la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más notorias en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en Baeza durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso será a las 21:35, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será cálido, seco y mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día espléndido en la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.