El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y cálido. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad con intensidad. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando los 33 grados a media tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 16% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a incomodar. Este bajo nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste a una velocidad de 13 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio ante el calor. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h. Este viento moderado no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un factor positivo para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo en las cercanías de Baeza.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones durante el día. Los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de tormentas o chubascos inesperados.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer espectacular a las 07:03 y un ocaso que se producirá a las 21:36, ofreciendo a los habitantes de Baeza la oportunidad de disfrutar de un hermoso atardecer en un ambiente despejado. Este fenómeno natural será un deleite para los amantes de la fotografía y aquellos que buscan momentos de tranquilidad al final del día.

En resumen, el tiempo de hoy en Baeza se presenta como una invitación a salir y disfrutar de la belleza del verano. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento agradable, es el momento perfecto para aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.