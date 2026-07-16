El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 27 grados a la 1 de la tarde y bajando a 25 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 49% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 36 km/h entre las 4 y las 6 de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante tener precaución con posibles ráfagas.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 8 de la tarde y bajando a 18 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:38. La noche será fresca y agradable, perfecta para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, Baena vivirá un día de verano típico, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea más llevadera. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.