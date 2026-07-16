El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad con fuerza. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 33 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más intensas del sol.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados por la tarde y bajando a 29 grados hacia la noche. Este descenso gradual permitirá que las temperaturas sean más agradables al caer la tarde, lo que podría invitar a los baenenses a disfrutar de paseos nocturnos o actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente a un 24% hacia la noche. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 13 km/h durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo una velocidad moderada que contribuirá a la sensación de frescura al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de las festividades locales o de un día de campo.

En resumen, Baena vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.