El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas máximas de hasta 38 grados en las horas más cálidas.

La temperatura comenzará a descender gradualmente desde los 29 grados a la medianoche, bajando a 28 grados a la 1 de la mañana y continuando su descenso hasta llegar a 20 grados a las 7 de la mañana. A medida que avanza el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 37 grados a las 14 horas y manteniéndose en torno a los 38 grados entre las 15 y 16 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 36 grados hacia las 20 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 21% hacia las 21 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14 y 17 horas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se esperan precipitaciones en Andújar durante el día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso a las 21:38, brindando a los habitantes de Andújar la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.