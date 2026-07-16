El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Este fenómeno meteorológico se mantendrá a lo largo del día, brindando a los habitantes y visitantes la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 35 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que quienes planeen salir se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, pero aún se mantendrá en niveles cálidos, con mínimas que rondarán los 30 grados .

La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 23% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será tan elevada, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para aquellos que no están acostumbrados a las altas temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:38, la brisa podría hacer que la temperatura se sienta más fresca, lo que permitirá disfrutar de la noche con mayor comodidad.

No se esperan precipitaciones en el horizonte, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. La ausencia de lluvias también significa que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un alivio para los agricultores de la región que han estado lidiando con condiciones climáticas variables en los últimos meses.

En resumen, Andújar vivirá un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con precauciones adecuadas ante el calor, los habitantes podrán aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.