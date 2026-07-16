El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Almonte se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 36 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo del 20% en horas de la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Almonte mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:17 horas y el ocaso será a las 21:46 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Los atardeceres en esta época del año son especialmente hermosos, por lo que se sugiere aprovechar el final del día para disfrutar de la puesta de sol.

En resumen, Almonte disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y mantenerse hidratado, mientras se aprovechan las condiciones climáticas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.