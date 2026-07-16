El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad óptima y temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 88% en las horas previas a la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 34 grados alrededor de las 15:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 22 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:48. La noche será tranquila y fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.