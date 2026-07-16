El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas en la noche. Este tipo de clima es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar deportes al aire libre, ya que la visibilidad será óptima y las temperaturas se mantendrán en un rango confortable.

En cuanto a las temperaturas, se espera que alcancen un máximo de 27 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido. A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados por la noche. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar expuestos al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Hoy, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 61% por la mañana, aumentando a un 69% durante la tarde y bajando a un 66% por la noche. Esto significa que, aunque las temperaturas sean cálidas, la sensación de calor podría ser un poco más intensa debido a la humedad, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la noche sea más tranquila y apacible.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar del buen tiempo.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Los habitantes y visitantes pueden aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para actividades recreativas, paseos o simplemente para disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.