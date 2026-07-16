El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con un cielo despejado que se extenderá hasta la noche.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana. A las 08:00 horas, se espera que la temperatura se sitúe en 21 grados, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% y disminuyendo hasta un 16% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían afectar a estructuras ligeras o a actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Con el orto a las 07:15 y el ocaso a las 21:44, los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de un largo día soleado. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la belleza del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.