El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

La Algaba se prepara para un día de verano caracterizado por un tiempo despejado y cálido este 15 de julio de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los habitantes podrán disfrutar de un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad desde el amanecer, que se producirá a las 07:14.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de la tarde, con un registro esperado de hasta 33 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades físicas o estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La hidratación será clave para mantener el bienestar en estas condiciones.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilarán entre el 32% y el 41% a lo largo del día, se espera que la combinación de calor y humedad genere una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura. Por lo tanto, es aconsejable buscar sombra y refrescarse con frecuencia.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con velocidades que variarán entre 11 y 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse, especialmente en la tarde.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un picnic, una caminata o cualquier otra actividad en el exterior.

Con el ocaso programado para las 21:45, los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, perfecta para culminar el día con una agradable velada al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del verano en La Algaba, siempre recordando la importancia de cuidarse del calor y mantenerse hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.