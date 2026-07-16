El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 44% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en zonas abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:36. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado, se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz y calor, manteniendo siempre precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.