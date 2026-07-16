El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Alcalá la Real se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La salida del sol se producirá a las 07:06, marcando el inicio de un día que se anticipa cálido y soleado.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 21:00 horas, con un valor estimado de 31 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, con valores que oscilarán entre los 28 y 26 grados en las horas posteriores. Este calor, típico de la temporada estival, será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 28% al final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 12 km/h durante la mañana, aumentando a 21 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más expuestas. Por la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 14 km/h, lo que seguirá contribuyendo a un ambiente agradable.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también brindan una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Alcalá la Real y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una invitación a salir y disfrutar del verano. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado, los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este espléndido día de julio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.