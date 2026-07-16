El día de hoy, 16 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort térmico. En la mañana, los niveles de humedad se sitúan en un 45%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 43% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el sol, utilizando protector solar y ropa adecuada para evitar golpes de calor.

El orto se producirá a las 07:15 y el ocaso será a las 21:43, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo el día, manteniendo siempre la precaución ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.