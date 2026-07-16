Hoy, 15 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 33 grados , alcanzando un pico de 34 grados durante las horas más cálidas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 37% y el 40%. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados. Es aconsejable usar protector solar y mantenerse hidratados.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en momentos puntuales. Este viento proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura esté en su punto más alto. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones para hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas. La ausencia de nubes también permitirá que los habitantes de Alcalá de Guadaíra disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer bajo el brillante sol de julio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.