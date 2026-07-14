El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 14 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo gradualmente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará los 32 grados a las 15:00 y 33 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 53% a las 00:00 y alcanzando un 97% a las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 30% a las 15:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. A las 14:00, la velocidad del viento alcanzará su punto máximo con rachas de hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, este día de julio promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.