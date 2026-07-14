El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de verano caracterizado por un cielo despejado y temperaturas cálidas. Según los datos meteorológicos, el 13 de julio de 2026 se prevé que el sol brille intensamente desde el amanecer hasta el ocaso, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente agradable.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 30 grados durante la jornada, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados en la tarde y 25 grados al caer la noche. Este rango térmico sugiere que, aunque el calor será notable, las temperaturas serán más llevaderas hacia el final del día, lo que podría invitar a los visueños a disfrutar de paseos nocturnos.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 48% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 34 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más intensas, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en el horizonte, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

Con el orto programado para las 07:12 y el ocaso a las 21:44, los visueños tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Este día promete ser perfecto para disfrutar de la belleza del verano en El Viso del Alcor, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.